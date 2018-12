Turk hits two 180s on way to victory

Boston Friday Night Individual Darts League

Results:

BSC Premier League: Jamie Barnes 1 Darren Aucote 4 (180, 21.89 ave), Darron Turk 4 (2x180s, 20.45 ave) Phillip Odlin 1, David Holland 4 (105 co, 17.92 ave) Paul Taylor 2, Pete Grooby 4 (20.36 ave) Darren Avison 2 (20.36 ave), Steve Gartside 2 (180) Christopher Royal 4 (20.47 ave), Daniel Flynn 0 Andy Cammack 4 (63 co, 18.38 ave), Darron Turk 0 Christopher Royal 4 (22.02 ave), Mark Simpson 3 (180) Andy Cammack 4 (120 co, 20.37 ave), Christopher Royal 4 (20.67 ave) Pete Grooby 1, Mark Simpson 4 (100 co, 22.59 ave) Darron Turk 3, Dave Hasnip 4 (20.34 ave) Daniel Flynn 1, Andy Cammack 4 (94 co, 180, 20.34 ave) Steve Gartside 1.

Championship: Wally Almond 1 Harry Lee 3, Bradley Butler 3 Damien Hatfield 2, Kev Lenton 1 Mark Baily 3.