BOSTON SATURDAY LEAGUE: Fixtures

Boston Saturday Football League

Fixtures for August 18:

Workforce Unlimited Premier Division (KO 2.30pm): Skegness Town Res v Railway Athletic (M. Webster), Swineshead Institute v Spilsby Town (P. Stimson).

Workforce Unlimited Division One: Fishtoft v Pointon Res (M. Winwright), Fosdyke v Woodhall Spa Utd (N. Sleaford), Friskney v Horncastle Town (P. Hindle).

Workforce Unlimited Division Two: Boston Athletic v Caythorpe (C. Forbes), Boston International v Holbeach Bank (N. Anderson), Colsterworth SSC v Spalding Harriers (N. Vacca), Railway Res v Skegness Town A (C. Varty).

Workforce Unlimited Division Three: Benington Res v Bull Athletic (D. Bent), Boston College Res v Northgate Olympic (M. Grant), Old Dons Res v Woodhall Spa Res (R. Larcombe), Park Res v Fosdyke Res (S. Beaumont).